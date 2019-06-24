У ПАРЄ запросили термінові дебати щодо покарання винних у катастрофі MH17

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) запропонували провести термінові дебати щодо покарання винних у катастрофі літака рейсу MH17 в липні 2014 року, а також щодо несплати членських внесків російською стороною. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ в Twitter.

У прес-службі повідомили, що надійшли два запити на термінові дебати. Першою запитаної темою для термінових дебатів стало: "Покласти край російському шантажу: прохання до країн-членів залучити Росію до відповідальності за несплату членських внесків".

Друга тема: "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб ті, хто збив рейс MH17, постали перед судом".

"Асамблея прийме рішення про те, що робити з цими проханнями, коли вона затвердить свою остаточний порядок денний сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Страсбурзі в понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ.

РБК-Україна писало, що в середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко.