ru
ua

ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами


Асамблея повернула делегацію РФ з повними правами

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ПАРЄ.

Як повідомляється на засіданні ПАРЄ відбулися дебати, в результаті яких були відхилені більшість поправок, запропонованих представниками України, Грузії, Великобританії та інших країн. За резолюцію без санкцій проти Російської Федерації віддали 116 голосів, 52 - проти, 15 - утрималися.

У резолюції йдеться, що Росія порушила принципи Ради Європи, однак обмежилися лише п'ятьма вимогами: відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки; невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи; безумовно співпрацювати зі слідством щодо катастрофи авіалайнера MH17; докласти зусиль, щоб зупинити переслідування ЛГБТ в РФ, особливо в Чечні, і покарати тих, хто порушував права цих людей раніше; співпрацювати зі світовою спільнотою в розслідуванні вбивства політика Бориса Нємцова.

Пропозиції делегації України розширити цей список новими порушенням в Криму і на Донбасі були відхилені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.

Крім того, президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун виключає можливість повернення російської делегації в ПА НАТО.

Кабмін наступного тижня погодить призначення глав п'яти ОДА Головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки
Читати всі новини