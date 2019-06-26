ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ПАРЄ.

Як повідомляється на засіданні ПАРЄ відбулися дебати, в результаті яких були відхилені більшість поправок, запропонованих представниками України, Грузії, Великобританії та інших країн. За резолюцію без санкцій проти Російської Федерації віддали 116 голосів, 52 - проти, 15 - утрималися.

У резолюції йдеться, що Росія порушила принципи Ради Європи, однак обмежилися лише п'ятьма вимогами: відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки; невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи; безумовно співпрацювати зі слідством щодо катастрофи авіалайнера MH17; докласти зусиль, щоб зупинити переслідування ЛГБТ в РФ, особливо в Чечні, і покарати тих, хто порушував права цих людей раніше; співпрацювати зі світовою спільнотою в розслідуванні вбивства політика Бориса Нємцова.

Пропозиції делегації України розширити цей список новими порушенням в Криму і на Донбасі були відхилені.

PACE has voted, by 116 votes to 62, with 15 abstentions, to ratify the credentials of the Russian delegation, after they were challenged yesterday. Full text of the resolution coming soon... — PACE (@PACE_News) 26 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.

Крім того, президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун виключає можливість повернення російської делегації в ПА НАТО.