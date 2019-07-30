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Суд засудив екс-мера Тегерана до смертної кари

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 21:11
Суд засудив екс-мера Тегерана до смертної кари
Фото: Мохаммед Алі Наджафі в суді (twitter.com/RebeccaRambar)

Наджафі визнали винним у вбивстві його другої дружини

Іранський суд засудив колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі до смертної кари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, суд визнав Наджафі винним у вбивстві своєї другої дружини Митри Остад.

За версією обвинувачення, він застрелив її в їх власному будинку в Тегерані 28 травня. Її тіло було знайдено у ванній після того, як 67-річний Наджафі здався поліції і зізнався в її вбивстві.

У свою чергу, захист Наджафі заявила, що буде оскаржувати смертний вирок.

Сім'я убитої сама попросила суд застосувати принцип відплати - в даному випадку стратити Мохаммеда Алі Наджафі.

Зазначимо, Наджафі раніше займав пост радника президента Хасана Рухани з економічних питань. Пізніше, у серпні 2017 року його обрали мером Тегерана, але в квітні 2018 року він подав у відставку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Сполучених Штатів Америки відновили на федеральному рівні вищу міру покарання для ув'язнених - смертну кару. Генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для п'яти ув'язнених-смертників.

Пізніше Європейський союз рішуче засудив рішення Сполучених Штатів про відновлення смертної кари на федеральному рівні. За словами офіційного представника ЄС із зовнішньої політики Майї Косьянчич, рішення припинити мораторій на смертну кару, який тривав 16 років, суперечить зростаючу тенденцію до скасування смертної кари як у Сполучених Штатах, так і в світі.

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