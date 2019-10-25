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У Білорусі втретє за рік оголосили смертний вирок

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 18:32
У Білорусі втретє за рік оголосили смертний вирок
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Білорусь залишається єдиною державою в Європі, яка ще вдається до смертної кари

У Білорусі втретє в поточному році оголосили смертний вирок за вбивство немовляти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUT.BY.

Зазначається, що суд у Білорусі засудив до смертної кари обвинуваченого у справі про вбивство восьмимісячної дівчинки в місті Лунінець. 48-річному чоловікові призначили найвищу міру покарання - розстріл.

"25-річна мати дитини Наталя і її знайомий Віктор, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з особливою жорстокістю вбили восьмимісячну дитину. Злочин вони скоїли з хуліганських спонукань", - йдеться у повідомленні.

На тілі дівчинки виявили сліди від не менш 46 травматичних впливів.

Також мати вбитої дитини засудили до 25 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Це максимальне покарання для жінок в Білорусі.

Зазначимо, що вирок був винесений судом Брестської області. Це перший смертний вирок в області за останні 10 років.

Нагадаємо, в липні цього року вдруге в поточний році оголосили смертний вирок Білорусі. Суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні минулого року і засудив його до смертної кари. 50-річний підсудний визнав свою провину і просив суд зберегти йому життя. Віктор Павлов є другим засудженим до смертної кари в 2019 році після 36-річного Олександра Йосиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат в 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, іранський суд засудив колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі до смертної кари. Суд визнав його винним у вбивстві його другої дружини в кінці травня 2019 року.

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