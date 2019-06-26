Сьогодні, 26 червня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне оскарження повноважень російської делегації. Про це повідомляє "Укрінформ".

Оскарження буде розглядатись за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України та Грузії. В оскарженні зі сторони України говориться, що повноваження російських парламентаріїв є сумнівними, адже вони обиралися у тому числі з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму. У свою чергу, Грузія вважає, що Росія продовжує постійно не дотримуватися своїх зобов’язань.

Це питання ПАРЄ розгляне у другій половині дня середи.

Нагадаємо, вчора українська делегація оскаржила рішення про поновлення повноважень російської делегації і залишила зал засідань Парламентської асамблеї ради Європи.

РБК-Україна писало, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. В повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.