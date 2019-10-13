ПАРЄ закликає Туреччину негайно припинити операцію в Сирії

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Морі Паск'є закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії. Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті ПАСЕ.

За словами Паск'є, це збройне втручання Анкари тягне за собою зростання сильної напруженості, а гуманітарні наслідки для населення регіону катастрофічні.

"Я згадую позиції Асамблеї, що містяться в резолюції 2298 (2019), щодо ситуації в Сирії, включаючи заклик до всіх сторін, що беруть участь у військових операціях, "вжити всі необхідні заходи обережності, щоб уникнути заподіяння шкоди тисячам мирних жителів, що потрапили в пастку в центрі"... Я очікую, що всі держави-члени Ради Європи будуть поважати цю позицію і діяти відповідально. В той же час я закликаю Туреччину покласти край військовій операції, яка вже призвела до серйозних гуманітарних наслідків і представляє реальну небезпеку порушення міжнародних стандартів захисту прав людини", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією, Туреччина в ході військової операції в Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил захопила місто Рас-ель-Айн. Дане місто є одним з ключових населених пунктів, котрі Туреччина планує захопити в ході операції проти курдів.

Раніше Туреччина заявляла, що в ході операції у Сирії захопила 20 населених пунктів. Також Міноборони Туреччини заявляло, що ліквідували 415 терористів.

Через військову операцію Анкари проти курдів Німеччина прийняла рішення припинити постачати до Туреччини будь-яку зброю. Також ситуацію в Сирії вже обговорили між собою президенти Франції і США - Еммануель Макрон і Дональд Трамп.

У той же час НАТО закликало Туреччину до стриманості, проте ці заяви були оприлюднені ще до появи перших загиблих.