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ПАРЄ закликає Росію відновити розслідування вбивства Нємцова

Новини » Політика    28.05.2019 - 20:46
ПАРЄ закликає Росію відновити розслідування вбивства Нємцова
Фото: Борис Нємцов (з відкритих джерел)

У рамках розслідування, проведеного російською владою, міститься безліч протиріч

Парламентська асамблея Ради Європи поширила доповідь про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова, в якому звернулася до влади Росії з закликом знову почати розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ПАРЄ.

У доповіді містяться заклики до прийняття додаткових заходів у рамках відновленого розслідування. Мова йде про пошук інших, раніше невивчених записів з камер спостереження і про допит свідків, які могли б надати нову інформацію. Зокрема, Федеральна служба охорони РФ раніше заявила про відсутність відеозаписів з камер, оскільки вони не були спрямовані на місце злочину, наголошується в документі.

Крім того, у доповіді викладено вже відомі факти щодо вбивства Нємцова, а також показання засудженого Заура Дадаєва. При цьому уточнюється, що в рамках розслідування, проведеного російською владою, міститься безліч суперечностей і невідповідностей.

"Це (протиріччя, - ред.) піднімає питання про ефективність проведеного розслідування і про достовірність версії подій, які були викладені у вердикті суду", - йдеться у доповіді Парламентської асамблеї.

Нагадаємо, Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. 29 червня 2017 року колегія присяжних у Московському окружному військовому суді визнала Заура Дадаєва, Шадіда Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова і Хамзата Бахаева винними в вбивстві Нємцова. Замовника вбивства не знайдено.

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