ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повноваження делегації РФ в ПАРЄ оскаржені

Новость на русском →
Франція, Понеділок 24 січня 2022 12:04
Повноваження делегації РФ в ПАРЄ оскаржені Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (wikimedia.org User Boston9)
Автор: Ольга Белей

24 січня 2022 року в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни неформальної групи Baltic plus - Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща - оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка.

"Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! При 30 необхідних голосах ми набрали 49", - написав він.

При цьому Гончаренко зазначив, що тепер в ПАРЄ буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації. Заплановано, що остаточне рішення буде прийнято в середу, 26 січня.

"Також українська делегація оскаржила повноваження російської ще й з процедурних підстав - адже російський парламент обраний голосами, в тому числі окупованого Криму і жителів Донбасу. За це проголосували 47 делегатів ПАРЄ при необхідних 10", - резюмував він.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації. При цьому в ПАРЄ прийняли критичну до РФ доповідь.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПАРЄ
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні