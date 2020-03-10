ПАРЄ відклала всі засідання до кінця березня через коронавірус

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) перенесла всі заплановані засідання до кінця березня через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАСЕ.

Як зазначили в Асамблеї, також були перенесені засідання комітетів Асамблеї з правових питань, соціальних питань, культури, міграції, рівності та моніторингу. Більша частина з них повинні були відбутися у французькій столиці Парижі, а також в кінці березня в столиці Туреччини Анкарі.

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Також наголошується, що через деякий час буде прийнято рішення про проведення наступної пленарної сесії ПАРЄ, яка в цей час запланована на 20-24 квітня.

Нагадаємо, у Брюсселі скоротили парламентську сесію Європарламенту через поширення коронавірусу.

Крім того, в Європарламенті не відбудеться "український тиждень" через коронавірус. У представництві зазначили, що заходи переносяться на невизначений термін.