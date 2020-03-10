Європарламент скоротив березневу сесію через коронавірус

Фото: Європарламент (European Union)

Сассолі оголосив, що засідання в Європарламенті буде відкрито, але депутати можуть піти відразу після цього

Через поширення нового коронавірусу, в Європейському парламенті скоротили пленарну сесію в Брюсселі на цьому тижні. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Brussels Time.

Як зазначається, голови політичних груп в Європейському парламенті вирішили скоротити сесію в Брюсселі, яка мала пройти на цьому тижні через коронавірус.

Пленарні сесії зазвичай проходять з вечора понеділка по четвер, але у понеділок президент ЄП Давід Сассолі офіційно оголосив, що засідання буде відкрито, але депутати Європарламенту можуть піти відразу після цього і не повернуться до вівторка 9.00 ранку.

У вівторок Європарламент обговорить ситуацію з коронавірусом, переговори щодо європейського багаторічного бюджету та хвилювання на грецько-турецькому кордоні, але голосування не відбудеться.

Сесія буде припинена після останніх дебатів, і депутати не будуть зустрічатися в середу і четвер.

Нагадаємо, "український тиждень" в Європейському парламенті не відбудеться через коронавірус. У представництві зазначили, що заходи переносяться на невизначений термін.