ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Український тиждень" в Європарламенті не відбудеться через коронавірус

Новини » Політика     03.03.2020 - 09:44
"Український тиждень" в Європарламенті не відбудеться через коронавірус
Фото: Європарламент (European Union)

Заходи переносяться на невизначений термін

"Український тиждень" в Європейському парламенті не відбудеться через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу представництва України при Європейському Союзі.

У представництві зазначили, що заходи переносяться на невизначений термін.

"Ми вдячні за інтерес до заходів, які ми планували для вас у рамках "Українського тижня". Як тільки обмеження буде скасовано, наша команда буде опрацьовувати нові можливості для проведення "Українського тижня" в Європейському парламенті, про що ми обов'язково будемо інформувати вас додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Український тиждень" в Європейському парламенті повинен був відбутися 3-5 березня.

Зазначимо, Конституційно-правовий експертний орган Ради Європи - Венеціанська комісія також скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії..

Крім того, 3 березня ще вісім країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія і Португалія.

У Китаї заарештували чиновників через коронавірус Папу Римського перевірили на коронавірус
Новини України КоронавірусЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся