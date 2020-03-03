"Український тиждень" в Європарламенті не відбудеться через коронавірус

Фото: Європарламент (European Union)

Заходи переносяться на невизначений термін

"Український тиждень" в Європейському парламенті не відбудеться через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу представництва України при Європейському Союзі.

У представництві зазначили, що заходи переносяться на невизначений термін.

"Ми вдячні за інтерес до заходів, які ми планували для вас у рамках "Українського тижня". Як тільки обмеження буде скасовано, наша команда буде опрацьовувати нові можливості для проведення "Українського тижня" в Європейському парламенті, про що ми обов'язково будемо інформувати вас додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Український тиждень" в Європейському парламенті повинен був відбутися 3-5 березня.

Зазначимо, Конституційно-правовий експертний орган Ради Європи - Венеціанська комісія також скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії..

Крім того, 3 березня ще вісім країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія і Португалія.