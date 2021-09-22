Комітет ЄСПЛ рекомендує відхилити запропонованих Україною кандидатів в судді
Фото: українських кандидатів в судді ЄСПЛ не підтримав комітет (osce.usmission.gov)
Комітет з виборів суддів Європейського суду з прав людини не підтримав жодного кандидата, яких запропонувала Україна. Українська сторона пропонувала на посаду судді ЄСПЛ трьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок комітету.
Такого висновку комітет дійшов після того, як провів співбесіду з усіма кандидатами. Співбесіда відбулася 16 вересня 2021 року.
"Комітет рекомендує ПАРЄ відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання суддею в ЄСПЛ, і звернутися до уряду України з проханням представити новий список кандидатів", - йдеться у висновку.
Хто був у списку кандидатів:
- Микола Гнатовский - правозахисник, з 2015 по 2021 очолював Комітет Ради Європи із запобігання тортурам;
- Олександр Мережко - народний депутат в "Слуги народу";
- Гаяне Нуріджанян - старший викладач юридичного факультету Києво-Могилянської академії.
Нагадаємо, конкурс на кандидата в судді ЄСПЛ від України було оголошено у лютому 2021 року за дорученням президента.