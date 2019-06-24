У ПАРЄ відмовились проводити дебати по катастрофі MH17

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відхилила пропозиції про проведення дебатів щодо покарання винних у катастрофі літака рейсу MH17 в липні 2014 року. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ у Twitter.

ПАРЄ відмовилась проводити дебати на теми: "Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі" та "Зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17".

Раніше РБК-Україна писало, що в Страсбурзі в понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ.

РБК-Україна писало, що в середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко. Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що у Російської Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році. Путін підкреслив, що "західні експерти не прислухаються до версії РФ".