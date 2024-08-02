Пассажирские перевозки без аптечки: куда жаловаться и оштрафуют ли нарушителей

За управление транспортным средством, в котором отсутствует аптечка (для оказания первой медицинской помощи при авариях или других несчастных случаях на дороге), водителю могут выписать штраф. В некоторых случаях речь идет даже о лишении права управления ТС или административном аресте.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
По словам эксперта, обязательность наличия в транспортном средстве (ТС) медицинской аптечки - с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена - предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров №1306 от 10 октября 2001 года.
При этом перечень медикаментов в медицинской аптечке должен соответствовать ДСТУ 3961-2000.
В ПДД уточняется, что "аптечка, перечень медикаментов которой соответствует ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа транспортного средства", должна находиться в закрепленном состоянии - в месте, определенном предприятием-производителем.
Если же конструкцией ТС такого места не предусмотрено, медицинская аптечка должна располагаться "в легкодоступных местах".
Булименко рассказал, что управление водителем ТС, в котором отсутствует аптечка, влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн.
Повторное в течение года совершение такого же административного правонарушения влечет за собой:
При нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности):
"Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях законом отнесено к компетенции органов Национальной полиции", - добавил адвокат.
Следовательно, туда можно обращаться и в случае управления водителем транспортным средством, в котором отсутствует медицинская аптечка.
Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание за непристегнутые ремни безопасности грозит водителям и пассажирам.
Читайте также, как в Украине могут ужесточить наказание водителей за игнорирование "скорых" и пожарных на дорогах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.