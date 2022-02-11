В НБА назвали повні склади команд на Матч всіх зірок-2022
Капітани команд "Заходу" та "Сходу" Леброн Джеймс та Кевін Дюрант набрали склади своїх команд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter NBA.
В стартову п’ятірку команди Леброна потрапили: Янніс Адетокумбо ("Мілуокі"), Стефен Каррі ("Голден Стейт"), Нікола Йокіч ("Денвер") та Демар Дерозан ("Чикаго").
У резерві опинилися: Лука Дончич ("Даллас"), Даріус Гарленд ("Клівленд"), Кріс Пол ("Фінікс"), Джиммі Батлер ("Маямі"), Донован Мітчелл ("Юта"), Фред Ванвліт ("Торонто") та Джеймс Харден ("Філадельфія").
The full #NBAAllStar Game roster for #TeamLeBron!— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 11, 2022
2022 #NBAAllStar Game: Sunday, Feb. 20 on TNT & TBS pic.twitter.com/ajz2HZOGNX
Стартову п’ятірку команди Кевіна Дюрента склали: Джоел Ембіід ("Філадельфія"), Джа Морент ("Мемфіс"), Трей Янг ("Атланта"), Джейсон Тейтум ("Бостон") та Ендрю Віггінс ("Голден Стейт").
Сам Кевін Дюрант не візьме участь в Матчі всіх зірок через травму.
У резерві опинилися: Девін Букер ("Фінікс"), Карл-Ентоні Таунс ("Міннесота"), Зак Лавін ("Чикаго"), Деджонте Мюррей ("Сан-Антоніо"), Кріс Міддлтон ("Мілуокі"), Ламело Болл ("Шарлотт") та Руді Гобер ("Юта").
The full #NBAAllStar Game roster for #TeamDurant!— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 11, 2022
2022 #NBAAllStar Game: Sunday, Feb. 20 on TNT & TBS pic.twitter.com/QRaff0Zw2t
Матч всіх зірок НБА-2022 відбудеться в Клівленді 20 лютого.
Нагадаємо, що "Прометей" переміг бельгійський "Остенде" у виїзному матчі баскетбольної Ліги чемпіонів.