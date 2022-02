В НБА назвали повні склади команд на Матч всіх зірок-2022

В стартову п’ятірку команди Леброна потрапили: Янніс Адетокумбо ("Мілуокі"), Стефен Каррі ("Голден Стейт"), Нікола Йокіч ("Денвер") та Демар Дерозан ("Чикаго").

У резерві опинилися: Лука Дончич ("Даллас"), Даріус Гарленд ("Клівленд"), Кріс Пол ("Фінікс"), Джиммі Батлер ("Маямі"), Донован Мітчелл ("Юта"), Фред Ванвліт ("Торонто") та Джеймс Харден ("Філадельфія").

