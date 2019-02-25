Парубій заявив про дискредитацію виборів нардепами

За словами спікера, парламентарі дискредитують вибори перед міжнародною спільнотою та українським суспільством

Народные депутаты дискредитируют выборы 2019. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер отметил, что парламентарии дискредитируют выборы перед международным сообществом и украинским обществом.

"Дискредитирует эти выборы, которые должны пройти наперед, перед международным сообществом, дискредитируем перед украинским обществом. Наперед закладывают бомбу замедленного действия под украинскую власть. Коллеги, надо немножко остановиться с эмоциями. Призываю всех к тому, чтобы государственная позиция была прерогативой, а не желание победить на выборах", - заявил Парубий.

Отметим, во время заседания согласительного совета парламента состолся спор между представителями фракций "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Самопомич" по теме подкупа избирателей.

Напомним, в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" для фиксации нарушений.

С помощью новой системы онлайн-мониторинга каждый желающий может узнать количество нарушений избирательного законодательства, составленных административных протоколов и открытых уголовных производств.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным опроса Киевского международного института социологии, на сегодня самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция открыла несколько дел о подкупе избирателей в пользу Петра Порошенко.