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Парубій спрогнозував строки скликання нової Ради

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 11:47
Парубій спрогнозував строки скликання нової Ради
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Перше засідання нового скликання Ради може відбутися в кінці серпня - початку вересня

Перше засідання нового скликання парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій після того, як віддав свій голос на дільниці у Будинку офіцерів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після оприлюднення офіційних результатів виборів, він ініціює створення робочих груп з підготовки першого засідання нової Ради.

"У нас передбачено 2 тижні на встановлення результатів виборів. З урахуванням того, що у нас можуть бути проблемні округи, весь цей термін можуть використовувати (на підрахунок голосів, - ред). Зі свого боку я, як тільки будуть оприлюднені офіційні підсумки виборів, ініціюю створення робочих груп з підготовки першого засідання нової Верхоной ради", - сказав Парубій.

За його словами, ці групи, зокрема, будуть вирішувати питання кількості комітетів нової Ради і розсадження депутатів у сесійній залі.

Також Парубій запевнив, що готовий допомагати наступного спікеру Верховної ради за умови, що "це не буде людина відверто проросійських поглядів".

Відповідаючи на запитання чи бачить він себе у президії нового парламенту, Парубій сказав, що спочатку треба дочекатися результатів виборів. "Дуже сподіваюся, що проукраїнські сили отримають у новому парламенті більшість", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спікер Верховної ради Андрій Парубій підпише виборчий кодекс протягом 10 днів з дати його прийняття.

Відзначимо, спікер Верховної ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроект про відповідальність за педофілію, передбачає примусову хімічну кастрацію.

 

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