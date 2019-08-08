Парубій скликав засідання для підготовки сесії нової Ради

Голова Верховної ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Як зазначається в повідомленні, засідання відбудеться у п’ятницю, 9 серпня 2019 року, о 14 годині у конференц-залі (вул. Грушевського, 5).

Згідно з Регламентом Верховної ради до підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме:

"Слуга народу" - 17,

"Опозиційна платформа - За життя" - 3,

ВО "Батьківщина"- 2,

"Європейська Солідарність" - 2,

"Голос"- 1.

"Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Андрій Парубій заявляв, що перше засідання дев'ятого скликання парламенту може відбутися наприкінці серпня - початку вересня.