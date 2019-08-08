Парубий созвал заседание для подготовки сессии новой Рады

Глава Верховной рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается в сообщении, заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов в конференц-зале (ул. Грушевского, 5).

Согласно Регламенту Верховной рады в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно:

"Слуга народа" - 17,

"Оппозиционная платформа - За життя" - 3,

ВО "Батькивщина"- 2,

"Европейская Солидарность" - 2,

"Голос"- 1.

"Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15 народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что первое заседание девятого созыва парламента может состояться в конце августа - начале сентября.