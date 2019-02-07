Парубій розповів, коли Рада розгляне перейменування Кіровоградської області

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР доручив профільному комітету підготувати закон до розгляду у Раді

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій розповів, коли парламент зможе розпочати розгляд питання щодо перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку у першому читанні. Про це він сказав перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту доручив комітету з питань правової політики та правосуддя розглянути висновок КСУ.

"Відповідно до ст. 147 Регламенту повідомляю про отримання Верховною радою висновку Конституційного суду України щодо відповідності проект закону №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України… Прошу комітет з питань правової політики та правосуддя розглянути висновок КСУ та підготувати це питання для розгляду на пленарному засіданні Верховної ради України", - зазначив Парубій.

Він сподівається на швидкий розгляд закону у Раді.

"Згідно закону, ми не маємо права його розглядати раніше, ніж через сім днів після надання народним депутатам відповідного висновку головного комітету. Я сподіваюсь, що ми зможемо всі етапи пройти швидко, щоб невідкладно зробити другий важливий крок по перейменуванню Кіровоградської області у Кропивницьку область", - підкреслив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України схвалив перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України від 20 листопада 2018 року направила до КСУ законопроект про перейменування Кіровоградської області.

Так, український парламент перейменував Кіровоград у липні 2016 року. Місто перейменували в честь українського драматурга і актора Марка Кропивницького, який народився на території сучасної Кіровоградської області.