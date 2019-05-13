Парубій розповів, коли Рада визначиться з датою інавгурації Зеленського

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту підкреслив, що визначення дати інавгурації Зеленського буде одним з ключових рішень на цьому пленарному тижні. Підкреслимо, Парубій не уточнив, у який саме день на цьому тижні відбудеться голосування.

"Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов, одна з них відкликана у суботу. Я вважаю, це буде теж одне з ключових рішень під час пленарного засідання ВРУ", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня. "Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти", - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Так, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19 і 20 травня, а також 1 червня.

Додамо, Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили прийняти рішення вже на засіданні Ради.