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Парубій розповів, коли Рада голосуватиме "мовний закон"

Новини » Політика    05.02.2019 - 10:50
Парубій розповів, коли Рада голосуватиме "мовний закон"
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект до другого читання отримав 2,5 тисячі поправок

Наступного пленарного тижня Верховна рада розгляне "мовний закон" - законопроект про функціонування української мови як державної у другому читанні. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект отримав 2,5 тисячі поправок.

"Хотів би, щоб вже наступного пленарного тижня, коли завершиться робота і комітету, і Верховної ради ми перейшли до розгляду закону про мову. Я впевнений, що ми зобов'язані його прийняти", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, в комітеті з питань культури і духовності анонсували, що підготовлений до другого читання "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" планують оприлюднити 4-5 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, а його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.

Додамо, раніше Парубій заявив, що "мовний закон" невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійязыкВерховна РадаЗакон
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