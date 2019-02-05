Парубій розповів, коли Рада голосуватиме "мовний закон"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект до другого читання отримав 2,5 тисячі поправок

Наступного пленарного тижня Верховна рада розгляне "мовний закон" - законопроект про функціонування української мови як державної у другому читанні. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект отримав 2,5 тисячі поправок.

"Хотів би, щоб вже наступного пленарного тижня, коли завершиться робота і комітету, і Верховної ради ми перейшли до розгляду закону про мову. Я впевнений, що ми зобов'язані його прийняти", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, в комітеті з питань культури і духовності анонсували, що підготовлений до другого читання "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" планують оприлюднити 4-5 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, а його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.

Додамо, раніше Парубій заявив, що "мовний закон" невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.