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Парубій проведе зустріч із заступником держсекретаря США з питань міжнародної безпеки

НовиниПолітика    25.06.2018 - 12:19
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Голова ВР перебуватиме у США з робочим візитом 25-29 червня

Голова Верховної ради України Андрій Парубій 25-29 червня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США). Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Голова Верховної ради проведе зустрічі: із заступником держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та контролю за озброєннями пані Андреєю Томсон, заступником помічника міністра оборони США з питань Європи та Євразії пані Лорою Купер, з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вессом Мітчелом, з керівництвом та членами підкомітету з питань Європи і регіонального безпекового співробітництва комітету із закордонних відносин Сенату США", - сказано у повідомленні.

Крім того, програмою візиту заплановано зустріч Парубія спільно зі спікерами парламентів Грузії, Литви, Молдови та заступником спікера Сенату Польщі зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном.

Голова ВР разом зі спікерами парламентів Грузії, Литви та Молдови візьме участь у Міжнародній конференції, присвяченій обговоренню нагальних питань міжнародної безпеки, пов’язаних з агресією РФ, а також у дискусії в Атлантичній раді.

"Парубій спільно зі спікерами парламентів Грузії, Литви та Молдови покладуть снопки пшениці до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні. На прийнятті з нагоди Дня Конституції України у посольстві України в США відбудеться прем’єрний показ документального фільму "Процес: російська держава проти Олега Сенцова", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня Парубій анонсував свій візит до США. "Наша буде спільна позиція під час зустрічей зі спікером Райаном, з вищими керівниками органів влади США - це в першу чергу введення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", а також міжпарламентське співробітництво у сфері створення центру протидії гібридним загроз з боку Росії", - зазначав голова парламенту.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Сполучені Штати Америки, рабочий визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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