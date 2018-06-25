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Интервью

Парубий проведет встречу с замгоссекретаря США по вопросам международной безопасности

НовостиПолитика    25.06.2018 - 12:19
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Председатель ВР будет находиться в США с рабочим визитом 25-29 июня

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий 25-29 июня будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Председатель Верховной рады проведет встречи: с заместителем госсекретаря США по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями госпожой Андреей Томсон, заместителем помощника министра обороны США по вопросам Европы и Евразии госпожой Лорой Купер, с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчелом, с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и регионального сотрудничества безопасности комитета по иностранным отношениям Сената США", - говорится в сообщении.

Кроме того, программой визита запланирована встреча Парубия совместно со спикерами парламентов Грузии, Литвы, Молдовы и заместителем спикера Сената Польши со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.

Председатель ВР вместе со спикерами парламентов Грузии, Литвы и Молдовы примет участие в Международной конференции, посвященной обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией РФ, а также в дискуссии в Атлантическом совете.

"Парубий совместно со спикерами парламентов Грузии, Литвы и Молдовы положат снопы пшеницы к Мемориалу памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине. На приеме по случаю Дня Конституции Украины в посольстве Украины в США состоится премьерный показ документального фильма "Процесс: российское государство против Олега Сенцова", - отметили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе Парубий анонсировал свой визит в США. "Наша будет общая позиция во время встреч со спикером Райаном, с высшими руководителями органов власти США - это в первую очередь введение санкций против строительства "Северного потока-2", а также межпарламентское сотрудничество в сфере создания центра противодействия гибридным угрозам со стороны России", - отмечал глава парламента.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Соединенные Штаты Америки, рабочий визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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