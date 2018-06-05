Парубій закликав нардепів розробити компроміс з антикорупційного суду на комітеті

Спікер закликав депутатів приєднатися до завтрашнього засідання комітету

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав народних депутатів приєднатися до роботи над законопроектом про антикорупційний суд на завтрашньому засіданні комітету з питань правової політики і правосуддя. Про це глава ВР сказав перед закриттям вечірнього пленарного засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра прошу приєднатися усіх зацікавлених осіб до роботи комітету, щоб на комітеті розробити загальні компромісні позиції, щоб в четвер, коли будемо голосувати, виходили не з конфліктів, а з узгоджених позицій... Прошу приєднатися до роботи комітету, щоб ми змогли вийти на позитивне рішення по закону про антикорупційний суд", - підкреслив глава парламенту.

Після цього Парубій закрив вечірнє пленарне засідання Ради.

Нагадаємо, в середу, 6 червня, комітет з питань правової політики і правосуддя планує розглянути питання щодо спірної поправки про вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду.

Нардепи вже розглянули 1656 поправок до законопроекту про антикорупційний суд.