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Парубий призвал нардепов разработать компромисс по антикоррупционному суду на комитете

НовостиПолитика    05.06.2018 - 18:21
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер призвал депутатов присоединиться к завтрашнему заседанию комитета

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал народных депутатов присоединиться к работе над законопроектом об антикоррупционном суде на завтрашнем заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Об этом глава ВР сказал перед закрытием вечернего пленарного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра прошу присоединиться всех заинтересованных лиц к работе комитета, чтобы на комитете разработать общие компромиссные позиции, чтобы в четверг, когда будем голосовать, исходили не из конфликтов, а из согласованных позиций... Прошу присоединиться к работе комитета, чтобы мы смогли выйти на позитивное решение по закону об антикоррупционном суде", - подчеркнул глава парламента.

После этого Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Рады.

Напомним, в среду, 6 июня, комитет по вопросам правовой политики и правосудия планирует рассмотреть вопрос относительно спорной поправки о вето совета международных экспертов антикоррупционного суда.

Нардепы уже рассмотрели 1656 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде.

Рада рассмотрела 1656 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде Комитет Рады в среду рассмотрит спорную поправку к законопроекту об антикоррупционном суде
Теги публикации: Андрей Парубий, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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