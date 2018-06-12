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Парубій закликав французький бізнес звернути увагу на український ринок

НовиниПолітика    12.06.2018 - 11:44
Фото: Парубій у Франції (rada.gov.ua)
Фото: Парубій у Франції (rada.gov.ua)

За словами Парубія, Рада докладає максимум зусиль для поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав французький бізнес звернути увагу на український ринок. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Так, Парубій під час офіційного візиту до Франції провів зустріч з головою Національних зборів Франції Франсуа де Ружі. Спікер ВР подякував Франсуа де Ружі за санкції, які Франція запровадила проти Російської Федерації.

"Для нас євроінтеграція є ключовим питанням міжнародної політики держави. На шляху євроінтеграції для нас важлива підтримка Франції, зокрема - в міжнародних організаціях", - сказав Парубій та додав, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи неможливе, допоки РФ не звільнить окуповані українські території.

Голова ВР закликав представників французького бізнесу "відійти від участі у сумнівному і безперспективному проекті NordStream 2, а звернути свою увагу на український ринок". За словами Парубія, Рада докладає максимум зусиль для поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

"Ми готові сприяти приходу в Україну французьких інвестицій та підприємств", - підкреслив спікер українського парламенту.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Андрій Парубій перебуває з робочим візитом у Франції.

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Теги публікації: Франція, Андрій Парубій, бизнес  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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