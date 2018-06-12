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Парубий призвал французский бизнес обратить внимание на украинский рынок

НовостиПолитика    12.06.2018 - 11:44
Фото: Парубий во Франции (rada.gov.ua)
Фото: Парубий во Франции (rada.gov.ua)

По словам Парубия, Рада прилагает максимум усилий для улучшения инвестиционного климата в Украине

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал французский бизнес обратить внимание на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, Парубий во время официального визита во Францию ​​провел встречу с главой Национального собрания Франции Франсуа де Руже. Спикер ВР поблагодарил Франсуа де Руже за санкции, которые Франция ввела против Российской Федерации.

"Для нас евроинтеграция является ключевым вопросом международной политики государства. На пути евроинтеграции для нас важна поддержка Франции, в частности - в международных организациях", - сказал Парубий и добавил, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы невозможно, пока РФ не освободит оккупированные украинские территории.

Глава ВР призвал представителей французского бизнеса "отойти от участия в сомнительном и бесперспективном проекте NordStream 2, а обратить свое внимание на украинский рынок". По словам Парубия, Рада прилагает максимум усилий для улучшения инвестиционного климата в Украине.

"Мы готовы способствовать приходу в Украину французских инвестиций и предприятий", - подчеркнул спикер украинского парламента.

Напомним, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий находится с рабочим визитом во Франции.

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Теги публикации: Франция, Андрей Парубий, бизнес  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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