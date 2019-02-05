Парубій пообіцяв відключати мікрофон за агітацію у залі Ради

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР закликав не перетворити Раду "у поле для виборчої кампанії"

Голова Верховної ради Андрій Парубій пообіцяв відключати мікрофон депутатам, які будуть використовувати політичну агітацію у сесійній залі у ході виборчої кампанії. Про це він сказав після відкриття десятої сесії ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дехто буде намагатися перетворити Раду "у поле для виборчої кампанії".

"Під час цієї сесії перед нами буде ще одне випробування. Під час цієї сесії будуть відбуватись вибори президента України. Без сумніву, передвиборча кампанія буде відчуватись по всій країні. Багато хто буде намагатись, щоб і Верховна рада перетворилась у поле для виборчої кампанії", - повідомив Парубій.

Спікер наголосив, що на поточній сесії народні депутати не мають вдаватись до передвиборчої агітації.

"Ми повинні продемонструвати відповідальність Верховної ради. Хочу всім повідомити… Коли я буду бачити, що під час обговорення законів хтось веде виборчу агітацію, я буду відключати мікрофон", - запевнив глава парламенту.

Нагадаємо, поліція проводить досудове розслідування по 9 кримінальних провадженнях за фактом порушень виборчого процесу, зареєстрованих з початку передвиборної кампанії.

Як писало РБК-Україна раніше, Нацполіція станом на 28 січня зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано в Києві, в Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Відзначимо, в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.