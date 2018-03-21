Парубій підписав закон щодо реабілітації жертв політичних репресій

Уперше в законодавстві запроваджується категорія "потерпілі від репресій"

Голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років". Про це йдеться у повідомленні прес-служби парламенту.

Зазначається, що Парубій є ініціатором закону. Наразі документ передано на підпис президенту.

"Закон розширює перелік осіб, які підлягають реабілітації. Це, в тому числі, будь-які особи, які були репресовані за рішеннями будь-яких позасудових органів ("двійки", "трійки", "особливі наради"); особи, які були депортовані; особи, які зі зброєю боролися за незалежність України; особи, яких "заднім числом" судили за "антирадянські" діяння, які на момент їх вчинення не були злочинами тощо", - йдеться у повідомленні.

Норми чинного закону про реабілітацію приводяться у відповідність до пізніших законодавчих актів: про декомунізацію, про вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті.

Уперше в законодавстві запроваджується категорія "потерпілі від репресій". Це: дружини (чоловіки), діти репресованих, а також інші особи, які на момент репресії спільно проживали або перебували на утриманні у репресованого.

Також змінюється та удосконалюється процедура реабілітації. Існуюча процедура (реабілітація рішеннями органів прокуратури) не відповідає Конституції, закону про прокуратуру та фактично не діє. Тому пропонується зовсім інша процедура реабілітації:

в областях при ОДА створюються регіональні комісії з реабілітації. Ці комісії прийматимуть заяви від громадян та інших органів, збиратимуть матеріали про обставини вчинення репресій та здійснюватимуть їх попередній розгляд, зібрані матеріали разом із своїми обґрунтованими пропозиціями направлятимуть до Національної комісії з реабілітації, яка буде створена при Українському інституті національної пам’яті;

Національна комісія на основі вивчення усіх матеріалів (не лише кримінальної справи, але й усіх інших документів, пояснень осіб, яким відомо про обставини вчинення репресій тощо) прийматиме рішення про реабілітацію або визнання особи потерпілою від репресій.

До складу Національної та регіональної комісій входитимуть представники Уповноваженого ВР з прав людини, прокуратури, СБУ, МВС, Українського інституту національної пам’яті, а також наукових установ, громадських об’єднань, які досліджують історію України ХХ століття чи надають допомогу громадянам з питань реабілітації.

Національна комісія зможе приймати рішення у тому числі і по тих справах, по яких особу на основі раніше діючого законодавства було визнано такою, що не підлягає реабілітації.

Рішення Національної комісії можна буде оскаржити до суду.

Закон встановлює, зокрема, що довідки або посвідчення про реабілітацію, видані у державах - республіках колишнього Союзу РСР або державними органами Союзу РСР, є чинними на території України.

Нагадаємо, закон №6574 щодо реабілітації жертв репресій Верховна рада України прийняла 13 березня 2018 року. За відповідний документ проголосували 237 нардепів.