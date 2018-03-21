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Парубий подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

НовостиПолитика    21.03.2018 - 19:15
Фото: Андрей Парубий подписал закон №6574 (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий подписал закон №6574 (rada.gov.ua)

Впервые в законодательстве вводится категория "пострадавшие от репрессий"

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Отмечается, что Парубий является инициатором закона. Сейчас документ передан на подпись президенту.

"Закон расширяет перечень лиц, подлежащих реабилитации. Это, в том числе, любые лица, которые были репрессированы за решениями любых внесудебных органов ("двойки", "тройки", "особые совещания"); лица, которые были депортированы; лица, которые с оружием боролись за независимость Украины; лица, которых "задним числом" судили за "антисоветские" действия, которые на момент их совершения не были преступлениями прочее", - говорится в сообщении.

Нормы действующего закона о реабилитации приводятся в соответствие с более поздними законодательными актами: о декоммунизации, о чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Впервые в законодательстве вводится категория "пострадавшие от репрессий". Это: жены (мужья), дети репрессированных, а также другие лица, которые на момент репрессии совместно проживали или находились на иждивении у репрессированного.

Также изменяется и совершенствуется процедура реабилитации. Существующая процедура (реабилитация решениями органов прокуратуры) не соответствует Конституции, закона о прокуратуре и фактически не действует. Поэтому предлагается совсем другая процедура реабилитации:

  • в областях при ОГА создаются региональные комиссии по реабилитации. Эти комиссии будут принимать заявления от граждан и других органов, будут собирать материалы об обстоятельствах совершения репрессий и осуществлять их предварительное рассмотрение, собранные материалы вместе со своими обоснованными предложениями направлять к Национальной комиссии по реабилитации, которая будет создана при Украинском институте национальной памяти;
  • Национальная комиссия на основе изучения всех материалов (не только уголовного дела, но и всех других документов, пояснений лиц, которым известно об обстоятельствах совершения репрессий и тому подобное) принимать решение о реабилитации или признании лица пострадавшим от репрессий

В состав Национальной и региональной комиссий будут входить представители Уполномоченного ВР по правам человека, прокуратуры, СБУ, МВД, Украинского института национальной памяти, а также научных учреждений, общественных объединений, которые исследуют историю Украины ХХ века или оказывают помощь гражданам по вопросам реабилитации.

Национальная комиссия сможет принимать решения в том числе и по тем делам, по которым личность на основе ранее действующего законодательства было признано таким, что не подлежит реабилитации.

Решение Национальной комиссии можно будет обжаловать в суд.

Закон устанавливает, в частности, справки или удостоверения о реабилитации, выданных в государствах - республиках бывшего Союза ССР или государственными органами Союза ССР, действующими на территории Украины.

Напомним, закон №6574 по реабилитации жертв репрессий Верховная рада Украины приняла 13 марта 2018 года. За соответствующий документ проголосовали 237 нардепов.

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Теги: репрессии
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