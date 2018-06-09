Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку Сущенку

Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці

Глава Верховної ради України Андрій Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку російського суду щодо українця Романа Сущенка. Про це Парубій повідомив у Тwitter.

"Україна ніколи не визнає вирок Московського суду - 12 років ув'язнення для українського журналіста, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, який перебуває в російському полоні. Щойно підписав відповідну постанову Верховної ради", - написав він.

Так, Парубій підписав постанову Верховної ради України "Про звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у зв'язку з неправосудним вироком Московського міського суду у справі протиправно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка".

Україна ніколи не визнає вирок Московського суду- 12 років ув'язнення для українського журналіста, кореспондента Укрінформу @UKRINFORM Романа Сущенка, який перебуває в російському полоні. Щойно підписав відповідну Постанову Верховної Ради @verkhovna_rada pic.twitter.com/YsgXEC5006 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 9, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 червня поточного року Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці. Наразі сторона захисту українця подала апеляцію на відповідне рішення російського суду.