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Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку Сущенку

НовиниПолітика    09.06.2018 - 15:24
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці

Глава Верховної ради України Андрій Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку російського суду щодо українця Романа Сущенка. Про це Парубій повідомив у Тwitter.

"Україна ніколи не визнає вирок Московського суду - 12 років ув'язнення для українського журналіста, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, який перебуває в російському полоні. Щойно підписав відповідну постанову Верховної ради", - написав він.

Так, Парубій підписав постанову Верховної ради України "Про звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у зв'язку з неправосудним вироком Московського міського суду у справі протиправно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 червня поточного року Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці. Наразі сторона захисту українця подала апеляцію на відповідне рішення російського суду.

Рада розгляне питання виборчого кодексу восени, - Парубій Рада може прийняти закон про нацбезпеку 21 червня, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, приговор, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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