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Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора Сущенко

НовостиПолитика    09.06.2018 - 15:24
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора российского суда в отношении украинца Романа Сущенко. Об этом Парубий сообщил в Тwitter.

"Украина никогда не признает приговор Московского суда - 12 лет заключения для украинского журналиста, корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, который находится в российском плену. Только что подписал соответствующее постановление Верховной рады", - написал он.

Так, Парубий подписал постановление Верховной рады Украины "Об обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций, мировым лидерам и международному сообществу в связи с неправосудным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко".

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня текущего года Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы. На данный момент сторона защиты украинца подала апелляцию на соответствующее решение российского суда.

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Теги публикации: Андрей Парубий, приговор, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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