Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора Сущенко

Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора российского суда в отношении украинца Романа Сущенко. Об этом Парубий сообщил в Тwitter.

"Украина никогда не признает приговор Московского суда - 12 лет заключения для украинского журналиста, корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, который находится в российском плену. Только что подписал соответствующее постановление Верховной рады", - написал он.

Так, Парубий подписал постановление Верховной рады Украины "Об обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций, мировым лидерам и международному сообществу в связи с неправосудным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко".

Украина никогда не признает приговор Московского суда - 12 лет ув'заключения для украинского журналиста, корреспондента Укринформа @UKRINFORM Романа Сущенко, который находится в российском плену. Только что подписал соответствующее Постановление Верховной Рады @verkhovna_rada pic.twitter.com/YsgXEC5006 — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) June 9, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня текущего года Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы. На данный момент сторона защиты украинца подала апелляцию на соответствующее решение российского суда.