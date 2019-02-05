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Парубій відкрив перше пленарне засідання десятої сесії Ради

Новини » Політика    05.02.2019 - 10:12
Парубій відкрив перше пленарне засідання десятої сесії Ради
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У залі зареєструвалися 356 народних депутатів

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій відкрив перше пленарне засідання десятої сесії парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 356 народних депутатів.

"Дев'яту сесію Верховної ради України оголошую відкритою... У засіданні Верховної ради України бере участь прем'єр-міністр України і члени уряду", - сказав глава ВР.

Відзначимо, ця сесія повинна тривати до 19 липня.

Нагадаємо, 18 січня відбулося останнє пленарне засідання дев'ятої сесії парламенту. Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про закриття дев'ятої сесії парламенту 25 січня.

Як писало РБК-Україна, Парубій підкреслював, що для українського парламенту 2018 рік був складним у зв'язку з великою кількістю викликів і прогнозів про проведення дострокових виборів. За його словами, у 2018-му поширювалися прогнози про розпуск парламенту і дострокові вибори.

Додамо, протягом дев'ятої сесії Верховна рада прийняла 140 позитивних рішень. Зокрема, 75 законів були прийняті в цілому, а в першому читанні - 20 законопроектів, також нардепи прийняли 45 постанов Верховної ради.

Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки і ПЕК Парубій розповів, скільки позитивних рішень ухвалила Рада протягом 9-ї сесії
Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
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