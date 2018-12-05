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Парубій написав лист віце-президенту США закликавши посилити санкції проти РФ

Новини » Політика    05.12.2018 - 05:47
Парубій написав лист віце-президенту США закликавши посилити санкції проти РФ
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Також Парубій подякував за постійну підтримку суверенітету України

Голова Верховної ради України Андрій Парубій направив віце-президенту США і голові Сенату Конгресу США Майку Пенсу лист із закликом ввести додаткові енергетичні та фінансові санкції проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Повідомляється, що в листі Парубій подякував віце-президенту США за постійну підтримку України та проінформував про події 25 листопада 2018 року, коли ФСБ РФ порушивши суверенітет України напала на українські катери і рейдовий буксир поблизу Керченської протоки.

"Враховуючи ці положення і нові агресивні дії Росії, українські депутати закликають Сполучені Штати ввести новий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідності з запропонованим двопартійними законопроектом Захисту Америки від Кремлівського закону про агресію(DASKAA)", - заявлено в листі.

Також у листі голова Верховної ради пояснює, що законопроект включає в себе санкції проти операцій, які пов'язані з окремими олігархами, політичними діячами, новим держборгом РФ і розробкою сирої нафти.

"Ми закликаємо вас використати всі наявні можливості, щоб зупинити агресію Росії щодо України і її чітке порушення міжнародних правил і норм шляхом накладання додаткових енергетичних та фінансових санкцій", - сказано в листі.

Нагадаємо, Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків і пригрозив наслідками. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".

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Новини України Андрій ПарубійСанкції проти Росії
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