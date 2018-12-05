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Парубий написал письмо вице-президенту США призвав усилить санкции против РФ

Новости » Политика    05.12.2018 - 05:47
Парубий написал письмо вице-президенту США призвав усилить санкции против РФ
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Также Парубий поблагодил за постоянную поддержку суверенитета Украины

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий направил вице-президенту США и главе Сената Конгресса США Майку Пенсу письмо с призывом ввести дополнительные энергетические и финансовые санкции против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Сообщается, что в письме Парубий поблагодарил вице-президента США за постоянную поддержку Украины и проинформировал о событиях 25 ноября 2018 года, когда ФСБ РФ нарушив суверенитет Украины напала на украинские катера и рейдовый буксир вблизи Керченского пролива. 

"Учитывая эти положения и новые агрессивные действия России, украинские депутаты призывают Соединенные Штаты ввести новый пакет санкций против Российской Федерации в соответствии с предложенным двухпартийным законопроектом Защиты Америки от Кремлевского закона об агрессии(DASKAA)", - заявлено в письме. 

Также в письме глава Верховной рады объясняет, что законопроект включает в себя санкции против операций, которые связаны с отдельными олигархами, политическими деятелями, новым госдолгом РФ и разработкой сырой нефти.

"Мы призываем вас использовать все существующие возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил и норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций", - сказано в письме.

Напомним, Госдеп призвал власти РФ освободить украинских моряков и пригрозил последствиями. Высокопоставленный чиновник Госдепа заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, в противном случае их ожидают "последствия и боль".

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Новости Украины Андрей ПарубийСанкции против России
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