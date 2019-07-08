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Парубій допускає скликання позачергового засідання після виборів

Новини » Вибори 2019    08.07.2019 - 13:43
Парубій допускає скликання позачергового засідання після виборів
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер пояснив, що виклики перед Україною постають кожного дня

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що не виключає скликання позачергового пленарного засідання парламенту після проведення позачергових парламентських виборів 21 липня. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту пояснив, що виклики перед Україною постають кожного дня.

"Ми живемо в час агресії і виклики перед Україною постають кожного дня. Хочу нагадати, що ВР є чинною до складання присяги новообраними депутатами, тобто, до першої сесії нового скликання восьме скликання ВР є чинним. Я можу вас запевнити, якщо буде необхідність, якщо будуть виклики, на які повинна давати відповідь ВРУ, то я знайду можливість зініціювати 150 підписів і скликати позачергове засідання", - заявив Парубій та додав, що восьме скликання зможе дати відсіч спробам реваншу.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради відбудеться 11 липня 2019 року. Парубій зазначив, що за проведення засідання було зібрано 150 підписів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав указ конституційним.

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Новини України Порошенко Зеленський Андрій ПарубійвыборыВерховна Рада
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