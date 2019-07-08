Парубий допускает созыв внеочередного заседания после выборов

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер пояснил, что вызовы перед Украиной стоят каждый день

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что не исключает созыва внеочередного пленарного заседания парламента после проведения внеочередных парламентских выборов 21 июля. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента пояснил, что вызовы перед Украиной стоят каждый день.

"Мы живем во время агрессии и вызовы перед Украиной стоят каждый день. Хочу напомнить, что ВР действует до принятия присяги новоизбранными депутатами, то есть, до первой сессии нового созыва восьмой созыв ВР действует. Я могу вас заверить, если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ ВРУ, то я найду возможность инициировать 150 подписей и созвать внеочередное заседание", - заявил Парубий и добавил, что восьмой созыв сможет дать отпор попыткам реванша.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится 11 июля 2019 года. Парубий отметил, что за проведение заседания было собрано 150 подписей.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.