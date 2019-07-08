ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парубий допускает созыв внеочередного заседания после выборов

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 13:43
Парубий допускает созыв внеочередного заседания после выборов
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер пояснил, что вызовы перед Украиной стоят каждый день

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что не исключает созыва внеочередного пленарного заседания парламента после проведения внеочередных парламентских выборов 21 июля. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента пояснил, что вызовы перед Украиной стоят каждый день.

"Мы живем во время агрессии и вызовы перед Украиной стоят каждый день. Хочу напомнить, что ВР действует до принятия присяги новоизбранными депутатами, то есть, до первой сессии нового созыва восьмой созыв ВР действует. Я могу вас заверить, если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ ВРУ, то я найду возможность инициировать 150 подписей и созвать внеочередное заседание", - заявил Парубий и добавил, что восьмой созыв сможет дать отпор попыткам реванша.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится 11 июля 2019 года. Парубий отметил, что за проведение заседания было собрано 150 подписей.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.

В Раду на выборах могут пройти пять партий Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей ПарубийвыборыВерховная Рада
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь