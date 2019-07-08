Парубій скликає позачергове засідання Ради

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проведення засідання було зібрано 150 підписів

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться 11 липня 2019 року. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час відкриття погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що за проведення засідання було зібрано 150 підписів.

"Було зібрано 150 підписів за ініціативи Радикальної партії про проведення позачергового засідання. Ми спільно провели обговорення і домовились, що оптимальний час для проведення позачергового засідання буде в четвер між ранковим та вечірнім засіданням. Призначаю позачергове засідання на 11 липня о 14:15. Давайте говорити відверто, це буде заключний день активної роботи Верховної ради України", - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав указ конституційним.

Як писало РБК-Україна раніше, фінальне голосування за виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.