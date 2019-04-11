Парубій не дасть відпустки нардепам на тиждень голосування за "мовний закон"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради прогнозує прийняття закону після виборів

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що у тиждень завершення розгляду правок та голосування за "мовний закон" не буде підписувати відпустки народним депутатам. Про це він сказав перед закриттям вечірнього пленарного засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава парламенту зазначив, що Рада проголосує "мовний закон" на наступному пленарному тижні, який стартує 23 квітня, тобто, після другого туру виборів президента.

"І очевидно наступного тижня (пленарного, - ред.) ми перейдемо до прийняття закону. Я хочу, колеги, повідомити всіх, що має бути повна мобілізація усіх фракцій українського парламенту. Я прошу всіх відмінити будь-які відрядження і поїздки. Я, як голова ВРУ, не буду підписувати жодних відряджень протягом наступного тижня, коли ми будемо приймати закон про функціонування державної мови. Кожен має бути в сесійному залі… Нам буде важлива повна мобілізація, як на Майдані", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, Рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 11 квітня. Так, депутати ВР у четвер розглянули 1832 правки з 2082, поданих до закону до другого читання. Таким чином, зараз розглянуто 88% поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький виключив, що "мовний закон" провалять після виборів.

Додамо, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" до другого туру виборів президента України.