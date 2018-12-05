Парубій у четвер внесе поправку до бюджету-2019

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Правка стосується заробітної плати працівників Інституту національної пам'яті

У четвер у сесійній залі буде озвучена текстово-редакційна поправка до проекту державного бюджету на 2019 рік. Про це РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань бюджету, народний депутат Сергій Мельник.

За його словами, в бюджетну ніч під стенограму не була зафіксована одна з позицій бюджету, яка стосується заробітної плати працівників Інституту національної пам'яті.

"Наскільки я знаю, Інститут національної пам'яті звернувся до голови ВР з проханням уточнити, що збільшення по фонду споживання направлено саме на заробітну плату. Коли вночі (23 грудня, - ред.) Курячий зачитував (текст законопроекту державного бюджету, - ред.), у стенограму не потрапило фінансування зарплати. Відокремлення зарплати має бути чітко відображено в законі", - заявив Мельник.

За його словами, голова ВР у четвер зможе зачитати правку до держбюджету.

"Це, скажімо так, уточнення. Правка врахована, але не прозвучало, що збільшення видатків споживання йде саме на оплату праці працівників Інституту національної пам'яті. Це уточнення має бути озвучено як текстово-редакційна правка. Голова Верховної ради сказав, що він, відповідно до статті 130 закону "Про регламент", озвучить це уточнення. Адже якщо цього не озвучити, то Міністерство культури зможе формувати паспорт бюджетної програми тільки зі статті "за рахунок інших програм", - додав нардеп.

За його словами, підписання бюджету-2019 на наступний рік вже є розблокованим.

"Підписання бюджету в принципі і так розблоковане. Адже постанови про скасування не прийняті", - пояснив заступник глави комітету.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що голосування парламенту за поправки до бюджетоутворюючого закону про внесення змін до Податкового кодексу відбудеться у четвер, 6 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи розблокували підписання законів про бюджет-2019 і зміни до Податкового кодексу.