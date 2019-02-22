Партнери України зацікавлені у створенні багатонаціональних військових підрозділів, - Порошенко

Порошенко заявляє, що сусіди уважно вивчають позитивний досвід України

Партнеры Украины проявляют заинтересованность в создании многонациональных военных подразделений подобных совместной украинско-польсько-литовской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского (ЛИТПОЛУКРБРИГ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в штаб-квартиру бригады 22 февраля, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Как отмечается, в Люблине (Польша) Порошенко вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Далей Грибаускайте посетили штаб-квартиру ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Порошенко подчеркнул, что на создание этой бригады были направлены большие усилия, результатом которых стало появление боеспособного подразделения настоящего боевого братства.

"Я хочу вам открыть тайну, что и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение насколько эффективный и положительный этот опыт", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что после принятия изменений к Конституции Украины Украина имеет четко определенный курс политики на полноценное и полноправное членство в НАТО и Европейском союзе.

Президент отметил, что НАТО положительно относится к будущему членству Украины в Альянсе.

"Конкретный шаг, которого мы ждем со стороны руководства НАТО и стран-членов, и я почувствовал и услышал это во время последнего Североатлантического Совета – это предоставление Украине Плана действий по обретению членства в Североатлантическом Альянсе. И определения конкретной даты, когда Украина может стать уже 31-м членом НАТО", - отметил Порошенко.

Напомним, во время визита в штаб-квартиру ЛИТПОЛУКРБРИГа лидеры государств приняли доклад командира бригады украинского военного - полковника Дмитрия Братишко, который возглавляет международное подразделение с 2018 года. Во время церемонии военнослужащие бригады прошли маршем перед президентами.