Партнеры выделили Украине более 700 млн долларов на гуманитарное разминирование

В министерстве уточнили, что партнеры обеспечивают не только финансовую поддержку разминирования, но и способствуют привлечению в Украину лучших технологий, практик и специалистов в этой сфере.

Минэкономики отмечает, что правительство будет усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.

Такая координация будет осуществляться как через начатую в 2023 году Секторальную рабочую группу, объединяющую всех доноров Украины в этой сфере, так и через восстановленный в марте 2024 года кластер по противоминной деятельности, являющийся платформой для программной координации соответствующих субъектов.

В ведомстве напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения РФ произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских лиц, еще 665 получили ранения.