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Партнеры выделили Украине более 700 млн долларов на гуманитарное разминирование

Иллюстративное фото: t.me/s/dsns_telegram
Автор: Вадим Ребрина

Международные партнеры выделили Украине на проекты по гуманитарному разминированию на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов США в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

В министерстве уточнили, что партнеры обеспечивают не только финансовую поддержку разминирования, но и способствуют привлечению в Украину лучших технологий, практик и специалистов в этой сфере.

Минэкономики отмечает, что правительство будет усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.

Такая координация будет осуществляться как через начатую в 2023 году Секторальную рабочую группу, объединяющую всех доноров Украины в этой сфере, так и через восстановленный в марте 2024 года кластер по противоминной деятельности, являющийся платформой для программной координации соответствующих субъектов.

В ведомстве напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения РФ произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских лиц, еще 665 получили ранения.

Напомним, по данным ГСЧС, более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.

Ранее Кабмин сообщал, что компании могут получить полную или частичную компенсацию расходов при заказе услуги разминирования через Prozorro.

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