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Партнеры Украины рассмотрят запрос Киева о 70 млрд долларов на оборону, - Макрон

02:50 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не оставит Украину и рассмотрит просьбу Киева о дополнительном финансировании в размере 70 млрд долларов на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Мы, безусловно, будем рассматривать вопрос финансирования. Финансирования , которое будет предоставлено странами G7, нашими партнерами и, конечно же, европейцами", - сказал Макрон.

Также французский лидер сообщил, что Европа работает над оказанием помощи Украине в области спутниковых и систем раннего предупреждения, так как напряженность в отношениях с США подчеркнула зависимость Киева от американских технологий на поле боя.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь Украине укрепить свою способность к самообороне с помощью спутниковых снимков и систем раннего предупреждения, которые крайне необходимы", - сообщил он.

Что предшествовало

Напомним, 16 октября на заседании Европейского совета президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в том, чтобы Европа выделила на оборону страны как минимум 70 млрд евро в 2027 году. Он пояснил, что диктатор РФ Владимир Путин планирует тратить все больше денег на войну, и в следующем году для Украины война обойдется в 155 млрд евро.

Также мы писали, что на днях для Украины компания Илона Маска SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink. По данным СМИ, с такой идеей к президенту США Дональду Трампу обратился с сам Маск, а американский лидер ее поддержал.

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