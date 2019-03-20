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Партнера для ГТС потрібно залучити вже цієї весни

Новини » Енергетика    20.03.2019 - 13:55
Партнера для ГТС потрібно залучити вже цієї весни
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна повинна спробувати залучити партнера для ГТС в першому півріччі

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв впевнений, що для України критично важливо залучити іноземного партнера для управління ГТС і продовження транзиту через Україну вже цієї весни. Про це керівник "Нафтогазу" заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що нам треба продемонструвати можливість поборотися за свою газотранспортну систему шляхом залучення партнера вже цієї весни. Я думаю, що критично для нас зробити це саме в першій половині цього року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд повідомила РБК-Україна, що в серпні 2018 року ряд європейських компаній-газотранспортних операторів об'єдналися в спеціальний Консорціум, який може стати партнером української газотранспортної системи.

За словами Андрія Коболєва, питання залучення західних партнерів для участі в керуванні газотранспортними активами повинна Верховна рада. Парламенту належить оголосити конкурс і прописати умови партнерства. Участь іноземних компаній в транспортуванні газу по Україні могла б стати серйозним аргументом для російського "Газпрому" продовжити транзит газу в Європу по українському маршруту.

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