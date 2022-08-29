У Мелітополі вдруге за добу чутно вибухи
Фото: Іван Федоров, Мелітопольський міський голова (Getty Images)
У тимчасово окупованому Мелітополі вдруге за добу прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"У Мелітополі знову чутно вибухи", - заявив Федоров.
За його словами, ніч обіцяє бути "гарячою" для російських окупантів.
Нагадаємо, що у Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи. Пізніше мер міста підтвердив вибухи в районі північного виїзду з міста.
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