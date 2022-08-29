У Мелітополі вдруге за добу чутно вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі вдруге за добу прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова .

За його словами, ніч обіцяє бути "гарячою" для російських окупантів.

"У Мелітополі знову чутно вибухи", - заявив Федоров.

Нагадаємо, що у Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи. Пізніше мер міста підтвердив вибухи в районі північного виїзду з міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.