Партизаны нашли склады со снарядами РФ в Запорожской области

Важные объекты РФ вблизи фронта

Россия накапливает оружие на складах не только в глубине страны, как это было с крупным складом в Торопце Тверской области, по которому Силы обороны ударили 18 сентября, но и в вблизи фронта.

Недавно партизаны нашли базу россиян в Запорожской области, в районе Розовки. Примечательно, что село Вишневатое расположено именно в Розовском районе, который на данный момент оккупирован российскими захватчиками.

Отметим, через Розовку оккупанты проложили логистику, которая обеспечивает живой силой и техникой, снарядами Запорожское направление фронта, следуя часто через Мариуполь.

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