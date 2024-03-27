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Партизаны собрали базу подразделений оккупантов, базирующихся в Мариуполе

Мариуполь, Среда 27 марта 2024 12:27
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Партизаны собрали базу подразделений оккупантов, базирующихся в Мариуполе Фото: партизаны собрали базу подразделений оккупантов, базирующихся в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны не прекращают слежку за российскими оккупантами во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они уже собрали базу подразделений россиян, базирующихся в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"АТЕШ" пристально следит за рашистами в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В частности, агенты "АТЕШ" совместно "Мариуполь Сопротивление" создали целую базу с информацией о каждом подразделении, каждом военном транспортном средстве, на территории оккупированного Мариуполя.

"Все что необходимо, мы передали силам обороны Украины. Ждите новостей в ближайшее время", - говорят партизаны.

Партизаны следят за оккупантами в Мариуполе(t.me/atesh_ua)

Ликвидация оккупантов в Мариуполе

В конце октября 2023 года в Мариуполе за несколько дней ликвидировали 6 российских военных. В частности, двое военных (один из них - офицер) были застрелены на улицах города. Еще четверо военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали.

А в середине октября прошлого года сообщалось, что только за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных. Кроме того, в середине ноября в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков.

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