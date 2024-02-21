Партизаны зафиксировали размещение российского дивизиона С-400 в Сакском районе

В ходе разведки военных объектов ВС РФ в Крыму партизаны зафиксировали дивизион ПВО. Техникой, расположенной в Сакском районе, оказались С-400 и радиолокационная станция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Как отмечают партизаны, в тот же день они оперативно переслали всю информацию Силам обороны Украины и остались следить за будущим перемещением дивизиона.
"Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься", - говорится в сообщении.
В заключение партизаны призвали присоединяться к их движению и помочь Силам обороны Украины в борьбе против оккупантов.
На днях партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.
Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".
Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.
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