ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны зафиксировали усиление обороны у Керченского моста: что удалось обнаружить

Крым, Вторник 02 апреля 2024 10:33
UA EN RU
Партизаны зафиксировали усиление обороны у Керченского моста: что удалось обнаружить Фото: партизаны провели разведку у Керченского моста (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Недалеко от Керченского моста оккупанты усиливают оборону системами ПВО. Также захватчики используют гражданские суда для военных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Так, партизаны зафиксировали переброску средств ПВО для защиты моста от возможных воздушных атак со стороны Сил обороны Украины.

"В частности, были обнаружены комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1". Такие действия оккупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов", - говорится в сообщении.

В то же время, партизанам удалось зафиксировать использование гражданских судов для транспортировки военного груза.

"Мы также отмечаем сокращение движения военных кораблей ВМФ РФ", - говорится в сообщении.

Войска РФ в оккупированном Крыму

Недавно партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Керченский мост
NEWS
ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник
ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ